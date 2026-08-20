アル＝ハシュド・アッ＝シャアビー機構長官：「イランは世界大戦に立ち向かった」

通信社ABNAがニュースサイト「アル＝マアルーマ」から引用して報じたところによると、ファーリフ・アル＝ファイヤード、アル＝ハシュド・アッ＝シャアビー機構長官は、テレビ局「アッ＝シャルキーヤ」とのインタビューで次のように述べた：イランはほぼ世界的な戦争に直面し、課題に立ち向かうことができた。

同氏はまた次のように述べた：私はすべての役職を辞した。なぜなら、アル＝ハシュド・アッ＝シャアビーでの自分の任務を、他のどの名誉よりも名誉あるものと考えているからだ。

アル＝ファイヤード氏は、政府による武器の独占についても次のように述べた：武力を用いた武器の独占は対立を招くことになり、それは起こらないだろう。

イラクのアル＝ハシュド・アッ＝シャアビー機構長官はまた、9月末の武装グループの武器独占期限の終了後、イラクでイラク人同士の衝突が起きる可能性は低いと見込んだ。

同氏は次のように述べた：武器独占の期限終了後、いかなる武力衝突も発生せず、この日付はイラクにとって祝日であり新しい日となるだろう。我々は10月1日以降、いかなる公然たる武器の存在も認めない。

同氏は強調した：イラクにおけるアル＝ハシュド・アッ＝シャアビーと武装グループとの間には重複があるにもかかわらず、人民動員隊は武装グループに対して責任を負わない。