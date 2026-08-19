ブルガリアのムスリム篤志家の尽力により、ニジェールの首都に新しいモスクが開設

Abna通信社の報道によると、ニジェールの首都ニアメーに、ブルガリアのムスリム共同体の資金提供と慈善的な協力によって新しいモスクが建設され、宗教指導者らが出席する中で開設式が行われた。

この厳かな式典には、ブルガリア副大ムフティーのシェイク・ビハン・モハンマド師と、ラズグラード地方のムフティーであるシェイク・モハンマド・アリヤ師が出席し、開設式に参加するとともに、ヨーロッパのムスリムからアフリカの宗教的同胞への連帯のメッセージを伝えた。

モスクの披露式は昼の礼拝と同時に行われ、モスクの導師（イマーム）はその演説の中でこの祝福された機会を祝うとともに、この神聖な場所が信仰を強め、創造主とのより深い絆を築く拠点となるだけでなく、この地域のムスリム社会にとって希望の中心となることを願うと述べた。

開設式に併せて、特別な文化・支援プログラムも用意された。関係者らは参加者に400冊の聖クルアーンを配布し、地元住民400人を対象とした昼食会を催すことで、ニジェールのムスリムの間の兄弟愛と連帯の雰囲気を称えた。

文化活動に加え、ブルガリアのムスリム代表団は、この地域の恵まれない人々を支援するため、困窮している家庭に肉を配布した。このモスクは、ブルガリアのムスリムがアフリカ大陸で人道的活動を推進し、困窮者を支援することを目的として立ち上げた慈善キャンペーンの成果である。