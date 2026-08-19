ABNA通信社が「アラビ21」を引用して報じたところによると、サウジアラビアの一部の教科書への変更はシオニスト体制に歓迎された。これに関連して、サウジアラビア当局は教科書から「ムスリムはエルサレムを放棄しない」という表現を削除し、この行動は中東の教育プログラムを監視するイスラエルの組織に歓迎された。

「マーカス・シフ」、インパクト・シー研究所の所長はこの件について、同事業所によるサウジアラビアの教育プログラムのレビューは、この国の教育における「前向きな改革」の道の継続を示していると述べた。同氏は、同研究所が「過激」または「反ユダヤ主義」と見なす内容の削減とともに、イスラエルとシオニズムへの取り組み方の変更に言及した。

サウジアラビアの行動に対するシオニスト体制の歓迎は、イスラエルの政治家たちが依然としてアルアクサモスクの破壊とその場所へのいわゆる「神殿」の建設を要求している最中に行われている。また、イスラエル当局は月曜日、占領下の東エルサレムのアルアクサモスク内でのユダヤ教の儀式を入植者に許可し、この行為は現状のさらなる違反として広範な批判に直面した。

同研究所はまた、サウジアラビアの教科書から「不信仰と罪」に関するいくつかのコーランの節が削除されたことも歓迎した。11年生の歴史教科書では、「シオニストの敵」という表現が「イスラエル占領者」に置き換えられた。しかし、同研究所はこの変更を十分ではないとし、「イスラエル占領者」という用語の使用はイスラエルの非承認の継続を示していると考えている。

これらの批判は、シオニスト体制がパレスチナ国家の樹立に完全に反対している中で行われている。この体制の首相ベンヤミン・ネタニヤフは昨年11月に、「パレスチナ国家は存在しない。問題は単純だ：それは作られないだろう」と述べた。