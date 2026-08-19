ガーリーバーフ：圧力の強化でイランから譲歩を得ることはできない

ABNA通信社の報道によると、イスラム諮問評議会議長はソーシャルネットワーク上の英語の投稿で次のように書いた：「アメリカ人は、イランにより強い圧力をかければ、合意文書の一部では決してなかった譲歩を得られると考えている。」

彼はさらに次のように付け加えた：「ベッセント（財務長官）とヘグセス（国防長官）は、このような仕事をこなせるレベルには全くない。この道化師チームが奇跡を起こし、手品師のように突然帽子からウサギを取り出して、お前たち自身が作り出した危機からお前たちを救い出すことを期待するな。」