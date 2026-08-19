フィナンシャル・タイムズ紙によるイランの標的リスト拡大の主張

ABNA通信社の報道によると、フィナンシャル・タイムズ紙はイラン関係筋を引用し、トランプによる緊張激化と戦争再開の場合、テヘランがヨーロッパにおけるアメリカ軍の軍事施設への攻撃の可能性を検討していると主張している。

この報告によれば、イランはブルガリアなどの南東ヨーロッパ諸国におけるアメリカの拠点への攻撃の可能性を検討した。なぜなら、同国はアメリカの空中給油機による空軍基地の使用に同意しているからである。

この報告では、キプロスもアメリカの侵略への対応における潜在的な標的と見なされていると主張されている。また、イランは別途、ホルムズ海峡の海底光ファイバーケーブルへの攻撃も検討している。

フィナンシャル・タイムズ紙は、イランの対応の規模と激しさはアメリカの行動に依存すると付け加えた。昨年７月のヨルダンにおけるアメリカ拠点へのイランの攻撃は、同国にとって最も正確な長距離攻撃とされており、イランがより遠距離の多様な標的を攻撃する能力を証明した。この攻撃はまた、ミサイルがヨーロッパ大陸にも到達しうること、そしてヨーロッパは対イラン侵略に関する自らの立場に注意すべきであるというメッセージでもあった。