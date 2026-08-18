ABNA通信社によると、ル・モンド紙は、中東地域は常に米大統領の業績を左右し、その評価基準となってきたが、トランプ氏の場合、その業績は不十分で、計算された行動を欠いていたと報じました。

この報告によると、ホワイトハウスの住人は2年足らずで失敗だらけの実績を示しました。この文脈では特に、米国とシオニスト体制のイランに対する戦争扇動が挙げられます。この戦争の結果は、ワシントンの自国の力と能力を示したいという願望とは完全に逆のものであり、最終的にはホルムズ海峡封鎖の危機と米国の撤退につながりました。

ル・モンド紙はまた、ペルシャ湾岸のアラブ諸国からの圧力と、米国の兵器備蓄の減少に対する懸念が、トランプ氏のイランへの再攻撃の脅しからの撤退に影響を与えたと指摘しました。この撤退は、地域のいわゆる安全保障の保証人としての米国の立場を弱体化させ、サウジアラビア、パキスタン、トルコが三か国協定に署名するきっかけとなりました。この動きは、地域諸国の米国に対する信頼の低下を示しています。

パレスチナ問題についても、トランプ氏は別の危機に直面しています。彼はシオニスト軍をガザ地区から撤退させることができず、これによりトランプ氏のガザ再建計画の実行が困難になっています。米大統領は過激派入植者に対する制裁を解除することで、中東政策における矛盾を示しました。