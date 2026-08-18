アラグチ：クルド人の友人たちは、偽旗作戦の策略に警戒せよ

ABNA通信社の報じるところによれば、わが国の外相であるセイエド・アッバス・アラグチ氏は、自身のソーシャルメディアアカウントにこう書き込んだ。「バルザーニ首相官邸への無謀な攻撃を正当化するものは何もない。クルド人の友人たちは、隣国間の不和を引き起こすことを目的として仕組まれた偽旗作戦の策略に警戒すべきである。」

同氏はさらに付け加えた。「我々はサダムとISISに対してクルド人の友人たちを支援してきたし、彼らが我々の国境で提供してくれる安全保障に感謝している。」