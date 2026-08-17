セントコムによるイラン海上封鎖継続の主張

ABNA通信社がアル・ジャジーラを引用して報じたところによると、米国テロ軍中央司令部（セントコム）は本日（火曜日）、いわゆる「海上封鎖」計画の枠組みでこれまでに64隻の商船の航路を変更したと主張するメッセージを発表した。

このテロ組織は、イランの防衛軍に対する自軍の士気を高めるために主張を続け、「これまでに64隻の商船の航路を変更し、3隻を無力化し、別の2隻に乗り込んだ」と主張した。

このテロ組織は以前にも同様の主張をしていた。