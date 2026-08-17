クシュナー：「我々とハマスの会合は"非常に友好的"だった」

ABNA通信社の報告によると、ドナルド・トランプ米大統領の上級顧問で娘婿のジャレッド・クシュナー氏はフォックス・ニュースとのインタビューで、イスラエルの懸念は受け入れられると主張し、テルアビブがこれらの懸念を表明し、ワシントンがそれらを検討し、この計画に関するいくつかの誤解を解消できたと付け加えた。

彼は主張を続け、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相とのガザ非武装化交渉で目覚ましい進展があったと付け加えた。

クシュナー氏は再びテルアビブ政権を全面的に支持し、差し迫った脅威が存在する場合、米国はイスラエルの自衛権を制限しないと主張した。

彼はまた、「30日以内に進展が見られる可能性があり、60日から90日以内に武器撤去のプロセスが始まり進展することを期待している」と述べた。

クシュナー氏はさらに、ハマスとの会合は「非常に友好的」であり、彼らは正しい言葉を述べたので、それを証明する機会を与えると述べた。

「ハマスは正しい言葉を述べた」という自身の発言を繰り返す一方で、パレスチナ人の権利を正当に追求するこの抵抗運動をテロ組織と見なして、「しかし、そのような犯罪を犯したテロ組織を信頼するのは難しい」と主張した。

クシュナー氏は「すべてはハマスの行動と実際の措置にかかっている」と述べ、「彼らが発言において誠実であることを願う」と語った。

彼はまた、「進展はすぐに得られるかもしれないが、双方の協力が必要であり、前進できることを願っている」と述べた。

これに関連して、名前が明かされていない米国当局者はアクシオスに、クシュナー氏がネタニヤフ氏に対し、同氏とトランプ氏の中東特使スティーブ・ウィトコフ氏のハマス指導者との最後の会合が、すべてのイスラエル人捕虜の解放を含む合意につながったと伝えたと報じた。

この米国当局者はさらに、クシュナー氏がネタニヤフ氏に対し、ハマス指導者の非武装化への準備についての見解を直接聞くことの重要性を強調したと付け加えた。