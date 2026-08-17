トランプ：「我々はオマーンと非常に容易に交流した；イランとの合意には至っていない」

ABNA通信社がフォックス・ニュースを引用して報じたところによると、ドナルド・トランプ米大統領は本日（火曜日）、記者の質問「あなたは、オマーンがホルムズ海峡の再開を妨害すれば激しく爆撃すると言いました。戦略的パートナーであるオマーンに対するあなたの忍耐は尽きたと言えますか？」に対し、次のように答えた：「彼らが非常に良い行動をしたとは思わないが、我々は他のことと同様に、彼らと非常に容易に交流した。」

米大統領は続けて、テヘランの核計画の平和的な性質に注意を払うことなく、以前の主張を繰り返し、「イランは核兵器を持つことはできず、決して持つことはない！彼らは合意したいと思っているが、私が必要だと思う種類の合意ではない！」と主張した。

彼は再びホルムズ海峡を支配したいという願望を繰り返し、「我々はホルムズ海峡を支配している！我々はそこを封鎖している」と主張した。

彼はイランに対する軍事侵略の世界経済への影響を軽視しようとして、「石油価格は下がっており、私は我々がやっている以上のことをやりたい」と主張した。

トランプ氏はまた、テヘランとワシントン間の停戦覚書に関して、「米国はイランとの覚書の延長を求めてはいない」と主張した。

米大統領は、イランとの戦争でワシントンを支援しない韓国を批判し、「韓国の大統領に電話し、『イラン問題で我々を助けてくれないか？我々は助けを必要としていないので、君が望むならと言った』。彼は『ノーサンキュー』と言った。私は『どういう意味だ？我々はそこに3万9000人の兵士を置いており、君たちをキム・ジョンウンから守っているのに、イラン問題で我々を助けないのか？奇妙だ。なぜ我々が君たちを助けることに気を遣わなければならないのか？韓国の防衛は我々に数十億ドルの費用がかかる』と言った」と述べた。

トランプ氏は北朝鮮の指導者について、「我々は一緒に時間を過ごした。私は彼を理解している。彼も私を理解している。彼はある人物を好きではなかったが、私は彼と非常にうまくやっている」と述べた。

米大統領は、空母「エイブラハム・リンカーン」の危機的状況をめぐる最近の論争に対し、同艦は長く海上にあるが、乗組員には十分な食料があると主張した。