イズディ：アメリカとNATOはイランを敗北させるために来た；地域は敵の衰退を目の当たりにするだろう

ABNA通信社の報告によると、モスタファ・イズディ少将（革命防衛隊最高司令官代理）は本日（火曜日）、ジャーナリストを称える式典で、イラン社会におけるメディアの役割の重要性に言及し、「ジャーナリストは認知的戦争の指揮官であり、戦場で役割を果たしている」と述べた。

同氏は、ラマダン戦争が世界、地域、さらには我が国の舞台に新たな状況をもたらしたと述べ、「言い換えれば、我々は、我々の指導者であり主人であるアヤトラ・ハメネイ師、サイイド・アリ・ハメネイ師の苦しい殉教が社会にもたらしたこの段階に立っている」と表明した。

革命防衛隊最高司令官代理は、起こった「使命（ベエサト）」には解釈があり、この使命は人々の内面的な使命の結果であると強調し、「イスラム革命の文化的・認知的活動は、この使命を通じて社会に現れ、イスラム革命最高指導者の殉教後、約10日間、この目覚めた社会が革命を担ったことは非常に注目に値する。この運動には、世界にとって注目すべき概念が含まれている。イスラム革命は、唯物論を基礎とする多くの学派とは異なり、世界の精神的解釈を提供し、物質的恩恵とともに人間の精神的・道徳的自由も提起している」と付け加えた。

イズディ少将は、革命の基本原則がイスラム体制の運動の基盤であると強調し、「この体制の魅力はそのハードパワーにあるのではなく、イスラム革命の魅力は、メディア関係者および認知的・メディア戦争の活動家である皆さんが遂行すべき使命である運動にある。この体制は、世界の諸民族において、ウンマのイマームが提唱したことを実現することに成功した。イマーム（彼の上に神の慈愛あれ）は『イスラム革命は地域における大爆発の前触れである』と述べた」と明言した。

同氏は、「敵はイランを弱体化させるために多くの陰謀を企てたが、イランは弱体化せず、むしろより強力に舞台に現れた」と述べた。

革命防衛隊最高司令官代理は、「この国民の貴重な運動と、我々のソフトかつ認知的領域のさまざまな舞台での活動の後、敵から撃墜された航空機の数は200機を超え、この運動は地域および世界レベルでも影響と結果をもたらした」と宣言した。

イズディ少将は、「世界最大の軍事大国とNATOの後ろ盾がイラン・イスラム共和国との戦争に突入したが、イスラム体制は耐え忍び、敵に対してしっかりと立ち向かった」と述べた。