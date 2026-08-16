ファリード・ザカリア：イラン戦争はアメリカの信用を消耗させ、同盟国を遠ざけた

ABNA通信、国際グループ：著名なアメリカ人アナリスト、ファリード・ザカリアは、ワシントン・ポスト紙への寄稿でイラン戦争を「超大国の信用浪費」の例として描写し、ドナルド・トランプの政策によりアメリカの同盟国がかつてないほどワシントンから独立した安全保障体制を考えるようになったと述べている。

ザカリアは、サウジアラビア、トルコ、パキスタン間のメッカ共同防衛協定に言及し、この協定は過去数年間に互いに深刻な競争相手であった国々の間で結ばれたと書いている。彼によれば、これらの国々が接近した重要な要因は、トランプと彼の約束への信頼の低下である。

このアメリカ人著者は、イラン戦争が超大国がいかにして自らの信用を浪費しうるかを示したと強調する。彼はテヘランとの合意が近いというトランプの繰り返しの発言に言及し、6月中旬までにイランとの合意が間近であると少なくとも38回宣言されたが、最近イラン情報筋がロイターに交渉は「まったく進展していない」と語ったと書いている。

ザカリアはまた、ホルムズ海峡に対するアメリカの「完全な支配」というトランプの主張に言及し、それに対し、船舶追跡データによれば最近この海峡を1日に通過したのはわずか14隻であり、戦前は1日130隻以上だったと書いている。

ワシントン・ポストによれば、核心的な問題はトランプの話し方のスタイルを超えており、アメリカの力の核心、すなわちその信用に関わっている。ザカリアは、アメリカは過去80年間にわたり、空母、F-35戦闘機、経済力に加えて、もう一つの重要な資本を築いてきたと考える。それは、ワシントンの約束が安定的で信頼できるという同盟国の信頼である。

しかし彼の見解では、トランプの予測不可能な行動は同盟国に、より従順になる代わりに、より独立性を高め、代替案を構築する方向へと向かわせている。