ジョー・ケント：大惨事が起きる前に、イランとの対決から撤退すべきだ

ABNA通信によると、米国国家対テロセンター元所長ジョー・ケントは、ワシントンのイラン政策を批判し、ソーシャルネットワークXにメッセージを投稿し、次のように強調した：「この状況は大統領（トランプ）に、紛争に再び引きずり込まれるか、敗北を伴う撤退かの選択を迫っている。2020年、トランプ大統領は賢明にもタリバンと合意を結び、2021年4月または5月にアフガニスタンから撤退することを可能にした。バイデンが政権を握ると、彼は9月11日攻撃の20周年までアフガニスタンに我々の戦力を留めることを決定した。なぜなら彼は『自分の条件による』象徴的な撤退を望んでおり、彼自身の傲慢さを満足させる以外に現実的な理由はなかったからだ。」

米国国家対テロセンター元所長はさらに付け加えた：「今、我々はトランプ大統領がイランに関して同様の罠を自ら仕掛けているのを目の当たりにしている。トランプはこの戦争（米国によるイランへの不法な侵略）に軍事的解決策がないことを知っており、イラン側も外交（脅迫と度重なる背信を伴う）を拒否している。トランプ大統領は我々の戦力をイランのミサイルとドローンの射程内に留め、紛争再開のタイミングを我々がコントロールできると思い込んでいる。バイデンも同様に、望む結果が得られるまでタリバンがアフガニスタンで我々を攻撃するのを阻止できると考え、その間アフガニスタンで我々の戦力を危険にさらした。タリバンは約束を守らず、その結果、我々は最精鋭の戦士13名を失い、1年前に終結を決定していた戦争から、損失と屈辱を伴って撤退せざるを得なかった。」

ジョー・ケントはさらに付け加えた：「トランプ大統領は2021年のバイデンの誤った誇りと、今やイランに関して同じ過ちを繰り返していることを熟考すべきだ。戦力をイランの射程内に留めることは、イランに優位性を与え、彼らの条件で再び戦争に引きずり込まれかねない。大惨事が起きる前に、この状況から撤退する時が来ている。この状況に留まっても勝利は得られない。だから今すぐ撤退し、罠を避け、ゲームのルールを再定義せよ。」