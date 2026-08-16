ABNA通信によると、シオニスト新聞「マアリヴ」は、米国大統領ドナルド・トランプのシオニスト政権首相ベンヤミン・ネタニヤフの国内政治的思惑に対する焦りの高まりについて報じた。

このヘブライ語紙は、米国は自らの地域アジェンダを障害に直面させることは許さず、近いうちにイスラエルを中東での計画合意の遅延の責任者と見なす可能性があると主張した。

報道によると、レバノン南部での最近の衝突（イスラエル兵士の負傷とレバノン市民の死亡をもたらした）は、ベイルートとテルアビブ間の見解の明らかな隔たりを思い起こさせるものだった。シオニスト政権がレバノン南部での自軍の継続的な駐留を主張する一方、ワシントンはこの姿勢が枠組み合意を妨げていると見なしている。米国政府はイスラエルの段階的撤退を求め、イスラエルによるレバノン南部での恒久的な軍事駐留は合意に盛り込まれた義務に反すると警告している。

トランプの野望はレバノンをはるかに超えている。それらは広範な目標リストを含んでいる：ガザ和平評議会計画の推進、シリアとの安全保障協定の締結（ワシントンはイスラエルの強い批判にもかかわらずジュラーニ体制に投資している）、イラン危機の膠着状態の打破、イスラエルとサウジアラビア間の正常化合意の達成など。