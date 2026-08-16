イエメン最高政治評議会メンバーからのリヤドへの厳重警告

ABNA通信がアル＝マシーラを引用して報じたところによると、イエメン最高政治評議会のメンバーであるアブドゥルアジーズ・ビン・ハブトゥールは、継続的な軍事活動と国内に新たな秩序を押し付けようとする試みについて警告し、この方向でのいかなる行動もイエメン、その安全保障と主権を守るための必要な対応に直面するだろうと宣言した。

ビン・ハブトゥールはサウジアラビアの継続的な活動に言及し、これらの措置をエスカレーションのプロセスの一部とみなし、次のように述べた。「以前にもイエメンに対して経済的・政治的圧力と厳しい封鎖が課されていた。これはエスカレーションの選択肢が依然としてテーブルにあることを示している。」

彼はまた、現地の勢力やグループを通じて紛争をイエメン国内に移そうとする試みについて警告し、強調した。「これらの手段の使用は、サウジアラビアがそのような行動の結果に対する責任を免れることにはならない。」

イエメン最高政治評議会のメンバーは明確に述べた。「イエメンの国土が紛争と対決のための開かれた場と化し、その一方でサウジアラビアの領土と利益がこの対決の結果から安全であり続けるということは受け入れられない。」