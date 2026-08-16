アクシオス：米国はバルザニに対し、テヘラン-ワシントン間の協議のホスト役を要請

ABNA通信の報告によると、アクシオス・ウェブサイトは、5月中旬にイランとの紛争（テヘラン-ワシントン）終結に向けた合意に達しようとしていた米国の交渉担当者が、非公式な連絡チャンネルを設立するための人物を選んだと主張した。その人物は「ニチルワン・バルザニ」、すなわちイラク・クルディスタン地域の大統領であった！

アクシオスは主張する：この接触の詳細に詳しい2つの情報筋によると、ギャバード（元米国家情報長官）はバルザニに対し、ホワイトハウスは彼が意思疎通に役立つと信じていると伝えた。4人の米大統領の中東（西アジア）顧問を務めたブレット・マガークはインタビューで次のように述べた。「ニチルワン・バルザニは実用的で問題解決能力のある人物だ。彼は地域全体で尊敬されており、テヘランでもワシントンでもほぼすべての人を知っている。彼は困難で緊急の状況で連絡を取る人物だ。」

同サイトは付け加えた：情報筋は、ギャバードがバルザニに対し、この接触はトランプ大統領とJ.D.ヴァンス副大統領の承認を得て行われたと強調したと述べた。バルザニはギャバードの要請に同意した。...米国はバルザニに対し、アルビルで米国とイランの上級交渉担当者間の極秘協議のホスト役を務めるよう要請した。情報筋は、バルザニが再びイラン側と協議し、このメッセージを伝えたと述べた。イラン側は提案を拒否しなかったが、自身の安全について懸念を示した。彼らはモサドがイラク・クルディスタン地域に多数の工作員とリソースを持っていると考えており、イスラエル人（シオニスト）がアルビルまたはその往復路で自分たちを暗殺しようとするのではないかと懸念していた。アルビルでの会合は実現しなかった。