ロイター：ハマス関係者がクシュナー氏およびムラデノフ氏との会合に参加

ABNA通信がアル・ジャジーラを引用して報じたところによると、ロイター通信は外交筋を引用して、トランプ米大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏がガザに関するトランプ氏の計画を推進するために、エジプト、カタール、トルコからの仲介者とカイロで会談したと伝えた。

これに基づき、ロイター通信は外交筋の話として、ハマス関係者がカイロでの仲介者とのいくつかの会合や、クシュナー氏およびムラデノフ氏（ニコライ・ムラデノフ氏、国連西アジア和平プロセス特別特使兼ガザ和平評議会議長）との会合に出席したと付け加えた。

一方、アクシオス・ウェブサイトは情報筋の話として、エジプトでのクシュナー氏とハマス指導部との会談の目的は、この運動の武装解除に関する約束を実践的な措置に転換することだと主張した。クシュナー氏は明日月曜日に、イスラエル（政権）が取るべき対応措置についてネタニヤフ氏と協議する予定である。

これに先立ち、ジャレッド・クシュナー氏、トランプ米大統領の娘婿であり特使が、エジプト、トルコ、カタールからの仲介者の参加のもと、ハマスの代表者と会談すると発表されていた。

情報筋は、この会談の目的はガザ合意の崩壊を防ぐことであると主張していた。