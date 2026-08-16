アル・マヤディーン：数十隻の船舶がホルムズ海峡通過のためのイランの許可を待っている

ABNA通信社の報告によると、アル・マヤディーンの特派員はホルムズ海峡にて、数十隻の船舶とタンカーが海峡奥深くに位置し、イスラム革命防衛隊の海軍からの通過許可を得るのを待っていると伝えた。

彼は述べた：「イランとオマーンの間で進行中の協議に基づき、南回りルートは廃止される。すべてのタンカーは革命防衛隊の海軍と調整しなければならない。ほとんどの船舶はホルムズ海峡通過時にイランのルートを利用した。」

英国海上貿易運営センターは最近の報告書で、7日間の間にホルムズ海峡を通過した船舶はわずか151隻（出入港含む）であったと発表した。

この報告書によると、2月28日のアメリカのイランに対する戦争挑発開始以来、ホルムズ海峡および周辺水域での船舶被害に関する56件の報告が記録されている。ただし、この統計には最近の2回の攻撃は含まれていない。

報告書によれば、アメリカが一時的な代替通過路として提案したオマーン沿岸のホルムズ海峡南回廊は、依然として最も危険な通過区域と見なされており、センターが7月6日以降に報告した発射体による攻撃事件18件のうち16件がこのルートで発生した。

ホルムズ海峡の取り決めに関する重要な点は、イラン当局者が述べた通り、アメリカ国旗を掲げる船舶の通過は一件も記録されていないことである。最も多く通過した船舶のタイプは石油製品タンカーであり、通常は精製された石油誘導品を輸送している。