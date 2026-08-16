ガリーバーフ：我々は戦争において軍事面でも政治面でも勝利した

ABNA通信社の報告によると、イスラム諮問評議会議長モハンマド・バーゲル・ガリーバーフは、日曜日の夜（モルダード月24日）に行われた議会記者団との会合で、ラビー・アル・アウワル月の到来を祝した後、次のように述べた。「この行事のことを知ってから、戦時下にもかかわらず、私は常に自分の慣例に従い、皆さん、親愛なる兄弟姉妹との集まりに参加する機会を逃さないように努めてきました。そして皆さんに感謝します。なぜなら、皆さんは公正に言って、12日間の戦争でもラマダン戦争でも見事に活躍し、任務を果たしたからです。」

ガリーバーフは強調した。「今日、我々は卑劣な戦争の中にあり、その先頭にはアメリカとシオニスト政権が立っている。しかし我々の国民は勇敢に、男らしく、誠実に立ち向かい戦った。そして私は奉仕者として、そして仕事の細部に精通した兄弟として、全身全霊を込めて言う。我々はこの戦争で真の意味で軍事面でも政治面でも勝利したのだ。」

ガリーバーフは述べた。「戦争中の私のインタビューの一つで、私はアメリカとシオニスト政権の軍隊を破壊したという意味ではなく、アメリカとイスラエルが明確で確固たる目的を持って、9つの具体的で公式に宣言され、文書化され、繰り返し述べられた目的をもって我々を攻撃したが、それらの目的のいずれもいかなるレベルでも達成できなかったということを意味すると指摘した。これはアメリカとシオニスト政権にとって最大の絶対的敗北であり、我々にとって大きな勝利である。」

彼はイランとアメリカ間の覚書を、外交の場での勝利を確固たるものにする誇りと勝利の文書と位置づけ、さらに述べた。「この誇り高き勝利は軍事と外交の場で、目覚めた国民の努力によって達成された。なぜなら、イランの国民こそが初日から舞台に立ち、あらゆる嗜好、宗教、宗派、そしてあらゆる民族からの9000万人の強固な核が、完全な意味で立ち上がり、イスラム共和国、自分たちの土地、そして革命を誇り高く守ったからである。」