軍隊参謀本部：敵を完全に打ち負かすまで決して弱まらない

ABNA通信社の報告によると、軍隊参謀本部は、誇り高き解放された捕虜たちの帰還記念日を祝い、この祝福された日をすべての戦士たちとそのご家族に祝意を表する。

8年間の神聖な防衛は、イラン人の誇り、成長、気概、そして名誉の黄金のページであり、イスラム革命の輝かしい歴史において、自己信頼、自由愛好、圧政との闘い、法学者の指導への従順、そして洞察力の象徴となった。彼らは最高指導者の呼びかけに応え、イスラム革命の敵の侵略に対して勇敢に立ち向かい、イスラムの尊厳と権威を具現化した。解放された捕虜たちは、その時代の象徴として輝いている。今、その英雄的な世代から遺された神聖で貴重な忍耐と抵抗の遺産は、37年の時を経て、力強く根を張った大木へと成長し、尊厳ある自由な若者たちの手に渡った。彼らは殉教した指導者（彼の魂が神聖であるように）そしてイスラム革命の偉大な指導者であるアーヤトッラー・セイイェド・モジタバ・ハーメネイー師（その影が長く続くように）の呼びかけに応え、世界で最も装備の整った軍隊、すなわち犯罪国家アメリカに立ち向かい、その破産した指導者たちをひざまずかせた。

この貴重で価値ある遺産は、イスラム・イランの英雄的で目覚めた国民の正義を求め圧政と闘う精神を常に物語っており、彼らは160日以上にわたり、軍隊の息子たちを支援しながら、殉教したイマームの清き血の復讐を叫び続け、テロ国家アメリカを首謀者とする世界支配体制と傲慢主義の横暴と貪欲に対して、軍隊の結束力、権威、そして抵抗を強調している。

軍隊参謀本部は、不屈で忍耐強く目覚めたイラン・イスラム国民の鋼のような意志と堅固で揺るぎない決意に感謝し、地域における米国・シオニストの敵を完全に打ち負かし、英雄的なイラン国民の権利を回復し、敵を降伏させるまで決して弱まらず、侵略的なアメリカに対して国民の正当な要求と私たちの愛する指導者の要求を守り抜くことを保証する。