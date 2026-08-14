米当局者：イランに対する前例のない圧力は継続される

ABNA通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、米エネルギー長官はイランに対する根拠のない非難を唱え、テヘランの戦略を失敗作と形容し、「この状況の継続はイラン体制の崩壊につながり得る」と主張した。

同氏はまた、ワシントンが毎日ホルムズ海峡を通過する船舶の正確な数を把握していると主張した。

一方、米財務長官は、同国がイランに対して前例のない措置を講じる意向であると発表した。

世界のエネルギー危機に言及し、同氏は「イランとの戦争はエネルギー価格を一時的に上昇させたが、これらの価格は低下すると予想される」と述べた。

米財務長官はまた、イランに対するいわゆる「最大限の圧力」キャンペーンの継続を発表し、これらの措置は銀行口座および世界中のイラン関連の暗号資産を標的にすると述べた。