イエメンのアンサールッラー指導者：聖クルアーンへの侮辱はシオニストの邪悪な本質を示す

ABNA通信社がアル＝マシーラを引用して報じたところによると、イエメンのアンサールッラー指導者サイイド・アブドゥルマリク・バドルッディーン・アル＝フーシーは、シオニストによる聖クルアーンへの侮辱を受けての演説で、シオニスト‐アメリカによるクルアーン侮辱の繰り返しは、すべての神聖な原則に対するシオニストの明白な敵意と、神のメッセージに対する彼らの嫌悪を示していると明言した。

同氏は、シオニストのユダヤ人とその追随者たちがクルアーンに抱く問題は、その教えの純潔と高潔さにあると強調した。なぜなら彼ら自身が不純と汚れに満ちているからである。

アル＝フーシーは、暗黒のシオニストたちは、クルアーンこそが彼らの真実を人類社会に暴露し、社会を彼らの迷妄から守るものであることを知っていると述べた。

同氏は、シオニストとその支持者たちは、クルアーンが導かれた者たちを暴君への隷従から守り、地上における代理者としての役割を果たすために彼らを高めることを知っていると指摘した。

アンサールッラー指導者は、ユダヤ人たちがクルアーンに抱く問題は、人生に正義を実現するその教えにあると述べた。それは、彼ら自身が専制、野蛮、犯罪、不正に満ちているのと同じ程度のものである。