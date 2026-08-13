タイエブ：ホルムズ海峡における米国の新たな侵犯の試みは失敗に終わった

通信社アブナの報道によると、ホッジャトルエスラム・ワルモスレミン・ホセイン・タイエブ新バスィージェ組織責任者は本日午前、シーア派のマルジャエ・タクリード（模範権威）や学者らと面会するために聖都ゴムへ向かった。

彼は、指導者専門家会議のメンバーでありテヘラン臨時金曜礼拝導師であるアーヤトッラー・セイエド・アフマド・ハッターミーとの会談で、「イラクでの殉教した指導者の壮大な葬儀において、イラク国民の広範な参加のもと、我々の地域的権力が示された」と述べた。

同氏はさらに、「アメリカ人はこの葬儀の式典でイスラム革命の力を目の当たりにし、イラク人もまた、これほど多くの人々がこの式典に参列するとは思わなかったと表明した」と付け加えた。

バスィージェ組織責任者は、「敵は、一個人が自国民や地域の諸国民の間で持つこのような人気を、いかなる公式によっても計算できないことを悟り、この人気は世界によく示された」と語った。

同氏は、「これらの公式を覆すために、彼らは再びホルムズ海峡で別の戦争を引き起こし、新たな侵犯を図ったが、神の恵みにより、イラン人には空軍も海軍もないと主張するアメリカ人たちは再び失敗に終わった」と述べた。

タイエブ氏は、「今日、ホルムズ海峡がイスラム共和国の管理と統制下にあり、我が国は完全な安全の中で自らの道を歩み続けているのが分かるであろう」と語った。