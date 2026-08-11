ガリーバーバーディー：カスピ海の安全保障は沿岸国によって確保されるべきである

ABNAによると、カゼム・ガリーバーバーディー氏はカスピ海国家記念日の式典で、この日の重要性に言及し、「8月12日（モルダード21日）はカスピ海の日であり、この海域の重要性と沿岸国の共通の責任を想起させるものであり、我々はこの日を記念する」と述べた。

同氏はさらに、「23年前のこの日、カスピ海沿岸5か国はテヘランで『カスピ海の海洋環境保護のための枠組み条約』（通称テヘラン条約）に署名し、現在その実施から20年が経過している」と付け加えた。

ガリーバーバーディー氏は、カスピ海はイランと沿岸国にとって常に単なる海域以上のものであったと述べ、「カスピ海は歴史を通じて周辺諸国の地理、アイデンティティ、関係の一部であり、地域の結びつきの形成において特別な役割を果たしてきた。このため、この海域は沿岸国の戦略的計算と地域関係において顕著な重要性を持っている」と強調した。

同氏はまた、イラン・イスラム共和国と他の沿岸国による非沿岸国のカスピ海への軍事的存在の禁止の強調に言及し、「カスピ海の安全保障が外部勢力の競争や存在の場となってはならないという点で、この問題は重要である」と述べた。

同氏は、「沿岸国は自らがカスピ海の安全保障、安定、将来について対話し決定する能力と権限を有している。カスピ海は、地域の国々によって、地域の国々のために形成される地域安全保障システムの模範となり得るし、そうあるべきである」と指摘した。