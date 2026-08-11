IRGC報道官：ラマダン戦争は米国の戦略的脆弱性を露呈した

ABNAがIRNAを引用して報じたところによると、IRGC報道官のホセイン・モヘビ准将は火曜日の発言で、「米国は多くの戦争において、米国本土が損害を受けずに様々な国々が戦争に巻き込まれるよう、戦争のコストを国外で定義しようとしてきた。しかしラマダン戦争では、この損害が米国自身に跳ね返った」と述べた。

同氏はさらに、「この力は、イスラム共和国のゴドス部隊、国軍、IRGCの能力の結果であり、戦争のコストを相手側に跳ね返すことができた」と付け加えた。

モヘビ氏は、「米国は戦争の最中に、イランが降伏しなければ国の全インフラを攻撃すると脅した。イスラム共和国のメッセージは、脅威には相互の脅威で応じるということであり、もし米国が脅威を実行すれば、イランも脅威を実行するというものだった」と述べた。

同氏は米国の兵器の消耗をラマダン戦争のもう一つの帰結とし、「今日、米国が切実に必要としている戦略兵器は著しく消耗・減少しており、その代替は近いうちに不可能である」と述べた。

IRGC報道官は、「米国のドクトリンは複数の戦線での同時戦闘に基づいている。太平洋の中心、ロシアや中国に対する戦線、そして米国が脅威と見なす戦線での兵器の減少は、この国にとって大きな脅威である」と付け加えた。