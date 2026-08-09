ネタニヤフ、ガザ和平計画と独立パレスチナ国家樹立に反対

アブナ通信社がアル＝ジャジーラを引用して報じたところによると、シオニスト政権の首相ベンヤミン・ネタニヤフは、ガザ平和評議会の計画を拒否した。

ガザ停戦の妨害工作の路線で動き、彼の命令によりこの政権の軍隊が毎日パレスチナ人に対して犯罪を犯しているネタニヤフは、次のように主張した：イスラエルは平和評議会が提示したガザに関する15項目の計画を拒否し、ハマスが現実的に武装解除されるまでは、いかなる撤退も行われない。我々は形式的なものではなく、現実的な武装解除を求める。

彼はまた、二国家解決策に関する妥協的なアラブ諸国の夢も打ち砕き、「私が首相である限り、ガザでもヨルダン川西岸でもパレスチナ国家は成立しない」と主張した。

レバノンについても、彼は「イスラエルは現在、非常に重要かつ決定的な作戦の最中にある」と主張した。

イランについても、彼は再び妄言を繰り返し、「イランはイスラエルを攻撃しない。なぜなら、攻撃した場合に被る致命的で強力な打撃を認識しているからだ」と主張した。

彼はまた、「我々は必要であれば、最良の友に対してさえも、どのように自らの立場を守るかを知っている」と述べた。