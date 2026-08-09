イラク人民動員隊の強い声明とファーレハ・アル＝ファイヤードへの支持

アブナ通信社がワア通信社を引用して報じたところによると、イラク人民動員隊は、組織の長に対して提起された告発を中傷とし、警戒態勢と待機命令は攻撃前に発令されていたことを強調し、デマ拡散者に対する法的措置を通告した。

イラク人民動員隊は本日（日曜日）、声明を発表し、一部の政治勢力が「ファーレハ・アル＝ファイヤード」同組織の長に対して行った、彼が拠点への攻撃計画を事前に知っていたが部隊に知らせなかったという主張を強く非難し、これらの発言は完全に根拠がなく、いかなる証拠も欠いていると述べた。

ハシュド・アッ＝シャアビの声明には次のようにある：地域の動きが始まって以来、全部隊は待機状態にあり、最近の侵略の2日前には、全部隊に対して最大限の警戒と安全措置を遵守するための必要な命令が発令されており、これによりさらなる損害が防がれた。しかしながら、第30旅団の第4大隊は全ての予防措置を適用せず、そのため殉教者の大多数がこの部隊に集中したことから、組織の長はこの過失の実態と責任を明らかにするため、関係責任者に対する調査の開始を命じた。

同組織は一部の政治勢力による殉教者の血の悪用を遺憾に思い、次のように明言した：ハシュド・アッ＝シャアビの戦士たちが自らの血にまみれ、野蛮な攻撃に直面していた状況で、一部の政治勢力が殉教者と負傷者の血を政治的清算やハシュド・アッ＝シャアビの指揮官への打撃のために悪用しようとしていることは遺憾である。

ハシュド・アッ＝シャアビは、このような行為は国家的、専門的、倫理的責任とは無縁であると強調し、同組織は指揮官たちの信用失墜を目的とした虚偽のニュースや根拠のない告発の拡散者に対して法的訴追を行う法的権利を留保すると述べ、これらの虚偽の告発への対応は、組織の権利を保護し、事柄を法的枠組みに沿って処理することを保証する範囲内でのみ行われると表明した。