ダマスカスとモスクワの合意、ロシアの2つの基地の将来について

アブナ通信社がアル＝ジャジーラを引用して報じたところによると、ジュラーニー政権の外務省は次のように発表した：ダマスカスとモスクワは、タルトゥースとフメイミームにおけるロシアの2つの基地の将来を決定する覚書に達した。

ジュラーニー政権の外務省はさらに、ダマスカスは徐々にフメイミーム空港とタルトゥース港の第4商業バースの管理を引き継ぐと付け加えた。

同省はまた、覚書には移行プロセスと新たな取り決めの実施完了のための3か月間が明記されていると発表した。