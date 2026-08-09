イランのホルムズ海峡における主権を侵害するいかなる計画も受け入れられない

アブナ通信社の報道によると、ハミドレザー・ハジババエイ・イスラム諮問評議会副議長は、本日（日曜日、モルダード月18日）の議会本会議および議事順序前演説において、フセインのアルバイン行事の熱狂的な開催に言及し、イラクのニーナワー州への攻撃における数名のイラン人軍事顧問と人々の殉教に弔意を表し、次のように述べた：この事件は、アルバイン行事の熱狂的な開催を妨害しようとする傲慢（世界的帝国主義）の意志と、この偉大な叙事詩および自由と高潔のこの高い頂点における世界各国の人々の参加に対する彼らの憤りを示している。

同副議長は議事順序前演説を続け、米国はいかなる問題においても誠実に行動しないことを示しており、現時点でアメリカとの交渉はなく、もしオマーンとの間で何らかの協議が進められているとしても、それはアメリカの干渉を伴うべきではなく、約束を一つも果たさないアメリカとの会話は、偉大なイラン国民の権利を保障するために慎重かつ注意深く行われなければならず、我が愛する最高指導者がおっしゃったことが、アメリカおよびシオニスト政権との対応における我々の基本方針であると述べた。

ハジババエイ氏は、イラン・イスラム共和国はイスラム諸国と地域の団結に向けて強力に行動しているが、同時にイランへの攻撃でアメリカを支援しようとするいかなる国もイラン・イスラム共和国のミサイルの標的となり、我々の国軍は地域がイラン攻撃のために悪用されることを許さず、イランの権利を守ると述べた。なぜなら我々はアメリカと戦争状態にあり、国民はこの戦争への準備を宣言しており、自らの権利から後退しないからである。