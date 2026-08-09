アモリー・ラリジャーニー：イランはどのような代償を払ってもホルムズ海峡から撤退しない

アブナ通信社の報道によると、アーヤトッラー・サーデグ・アモリー・ラリジャーニーは、国家利益判別会議の会合冒頭で、預言者の中の預言者、大預言者ムハンマド・ムスタファー（彼の上に平安あれ）の痛ましい死去と、二人のイマーム――イマーム・ハサン・ムジタバー（彼の上に平安あれ）とイマーム・アリー・イブン・ムーサー・アッ＝レザー（彼女らの上に平安あれ）の殉教を弔意を表し、革命の故最高指導者の死去から5か月以上が経過したことに言及し、次のように述べた：彼との別離の悲しみは今も心に新しく、私たちの心はこの別離と、イラン国民に対してなされた不正によって深く傷ついている。

同氏は強調した：イラン国民は驚くべき方法で世界を驚嘆させた。神はその側近たちへの援助を通じて、この国民を歴史の暴君たちに立ち向かわせるために起こした。

アーヤトッラー・アモリー・ラリジャーニーはまた、殉教者と負傷者を捧げながらも、完全なる威厳をもって革命と国の安全を守った国軍に感謝し、次のように述べた：国軍はイスラム体制の力を敵に示し、トランプにイラン国民の抵抗と不屈を認めさせた。

同氏は戦争開始時にトランプが自らのメディアでイラン国民に向けて「無条件降伏」と書いた傲慢な発言に言及し、次のように述べた：これらの言葉には、歴史の暴君たちに特徴的な傲慢さがにじみ出ている。神はこれらの傲慢な者たちを辱め、故最高指導者が「暴君たちは権力の絶頂期に突然地面に叩きつけられる」と予言したことが実現するだろう。

同議長はトランプとネタニヤフを歴史の憎むべき犯罪者と呼び、次のように述べた：彼らは無力だ。彼らは戦争を3日、1週間、あるいは1か月で終わらせると主張していたが、今日では国民と国軍が約6か月にわたって立ち続け、誇りとなっている。

アーヤトッラー・アモリー・ラリジャーニーは、国を適切に運営するために努力した政府関係者、三権、および国家機関に感謝し、次のように述べた：敵は全力でイランを封鎖しようとしているが、イラン・イスラム共和国は40年以上の制裁経験を持っている。敵は封鎖によって制裁を強化しようとしている。