アミール・ジャハーンシャーヒー：敵はイラン国民の意志の前にひざまずいた

アブナ通信社の報道によると、イラン・イスラム共和国陸軍司令官のアリ・ジャハーンシャーヒー准将は、南東部地域とマクラーン海岸の同軍部隊を視察し、指揮官、現役兵、徴集兵らの前で次のように述べた。陸軍部隊は、動向の継続的な監視と脅威の精密な観測により、完全な戦闘態勢にあり、イラン・イスラム共和国の国境を威厳をもって守っている。

ジャハーンシャーヒー准将は、今日、敵の真の能力と潜在力が国民の前に明らかになったと述べ、敵は国軍とイラン国民の意志の前にひざまずいたと語った。国軍の即応性とイラン国民の戦士たちへの様々な戦線での支援は、国家的結束を強化するだけでなく、イラン・イスラム共和国体制に対する敵の計算を覆した。

陸軍司令官は、専門的・戦闘訓練、特に地上戦対処分野の重要性を強調し、陸軍は過去数年間にわたり継続的、精密かつ専門的な訓練を実施し、あらゆる種類の地上脅威に対処する準備を整えており、敵のいかなる行動に対しても断固たる抑止力のある対応を取ると述べた。

彼はさらに、イラン・イスラム共和国は最近の対峙において、防衛能力に加え、イラン国民の意志と精神が国家の力の最も重要な要素の一つであることを示したと付け加えた。イラン国民は強固な意志と不屈の精神をもって常に国軍と共に立ち、戦士たちを支援・後援することで、敵が目的を達成することを許してこなかった。

陸軍司令官は最後に、国境地域における迅速対応部隊、特殊部隊、ドローン部隊、砲兵部隊、装甲部隊の効果的な展開は、敵の脅威に対処し、国境を保護し、持続可能な安全保障の確保に貢献していると明確に述べた。