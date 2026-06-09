イスラエルとアメリカの目的は、イランが地域大国になるのを防ぐことである

ABNA通信の報道によると、ワシントン駐在シオニスト政権大使「イェヒエル・ライター」はFox Newsとのインタビューで、同政権がアメリカと共に行ったイラン攻撃の背後にある目的を暴露し、「我々はアメリカと同じ目標を持っており、イランが地域の支配的な勢力になることを望んでいない」と認めた。

ライターは、シオニスト政権自体が地域最大の脅威要因であるという事実を忘れ、「我々はイランが地域を脅かすことができないようにアメリカと協力している」と述べた。

彼は、シオニスト政権のベイルート南郊外（ダヒエ）への攻撃やレバノンとの停戦違反には触れず、「イスラエルはイランの攻撃に応答せざるを得ず、テヘランはイスラエルの反応の仕方の見本を受け取った」と主張した。

メディアが、ここ数日のトランプとネタニヤフの会話で非常に汚い言葉が交わされ、アメリカ大統領がイスラエル首相を「狂人」と呼んだと報じている一方で、ライターは最近のトランプとネタニヤフの会話は友好的であり、ワシントンとテルアビブの深い40年にわたる関係を示していると主張した。

ライターはワシントンとテルアビブの協調に言及し、アメリカとイスラエルの間には緊密な協力と相互理解があると付け加えた。

彼はさらに「トランプは緊張緩和を求めた。彼の主張によれば、イスラエル首相もこれに同意した問題である」と主張した。

これは、トランプがネタニヤフにイランに応答しないよう求めるだろうと主張したにもかかわらず、イスラエル政権首相が数時間後にイラン国内の目標への再攻撃を命じたという事実にもかかわらずである。この行動は、ネタニヤフがトランプの発言を重視しなかったことを示している。