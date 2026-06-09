カナニ・モガッダム：「イランはレジスタンス戦線の支援者であることをしっかり証明した」

フセイン・カナニ・モガッダム（専門家、政治活動家、緑の党事務総長）は、過去24時間の地域情勢（我が国による占領地へのミサイル攻撃に至った）に関するインタビューで次のように述べた。「意志の戦争は、常に双方が自分の意志においてどれほど断固として強いかを観察すべき時に起こる。なぜなら、彼らは試され、相手方が与えるべきか取るべきかの利点を自らの計算の中で評価できるようにするからだ。」

彼は付け加えた：「レバノン、レジスタンス、そして諸戦域の結束の問題は、レジスタンス支援におけるイランの試練の転換点の一つであり、イランは見事に合格点を取り、アメリカ人、シオニスト政権、そして世界に対して、我々は同盟国およびシオニスト政権に対するレジスタンス戦線にいる者たちと共にあることを証明した。」

シオニスト政権はイランの能力に関して自らの計算を変えることを余儀なくされた

この政治専門家は強調した：「このイランの支援は、レバノン国民だけでなく世界のムスリムにとっても非常に重要であった。それと同時に、シオニスト政権は、自らの脅威に応じるイラン・イスラム共和国の能力を目の当たりにし、自らの計算を再検討することを余儀なくされた。一方、ネタニヤフにはレバノンから撤退する以外の選択肢はなく、もし我々が団結し連帯すれば、これはレジスタンスの歴史における黄金のページとなるだろう。なぜならレジスタンスは必要な時に敵に壊滅的打撃を与えることができるからだ。」

彼は続けた：「シオニスト政権はイランの応答能力を正しく評価しておらず、トランプが言っている『イランにはもはや防衛力、ミサイル力、航空力、ドローン力、海上力はない』という言葉に基づいて、イランはレバノンでの停戦違反に応答できないだろうと考えていた。彼らの分析は、たとえダヒエやベイルートを攻撃しても、最大でもヒズボラが応答するだろうというものだった。しかし、彼らはそうではなく、イランが断固たる応答をすることを目にした。」