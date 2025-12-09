ガザとヨルダン川西岸におけるシオニスト政権の犯罪の継続

通信社アブナの報道によると、シオニスト政権は、ガザでの停戦合意に署名したにもかかわらず、この細長い地域での犯罪を継続し、ヨルダン川西岸に住むパレスチナ人に対する弾圧と暴力の政策を実施し続けています。

シオニスト占領軍によるヨルダン川西岸への大規模な攻撃

これに関連して、パレスチナ情報センターは、ヨルダン川西岸が今日の早朝から、イスラエル占領軍による大規模な襲撃に遭遇したと報じました。これらの攻撃は、東のジェリコから南のヘブロン、そしてナブルスからジェニン、トゥーバスまで同時に続きました。

地元情報筋によると、シオニスト部隊はまずジェリコのアカバト・ジャブルキャンプへの襲撃から作戦を開始し、その後、ラマラ北東部のアイン・ヤブルードとナブルス東部のベイト・フーリクを標的にしました。その後、シオニスト兵士はベイト・リーマとトゥーバスに侵入し、タムーンでもいくつかの住居を包囲し、捜索しました。

シオニスト政権の軍は同時にヘブロン北部のベイト・ウンマルと、同市南部のアッザヒリヤを攻撃し、アル・ファラア難民キャンプでも衝突が発生しました。ベツレヘム南部のベイト・ファッジャールとアル・マンシーヤでは、家宅捜索作戦が数時間続きました。

ヨルダン川西岸北部でも、イスラエル軍がブルキン、ルンマーナ、アッラーバ、ブルカを襲撃し、多くの市民を逮捕しました。地元情報筋は、ベイト・ウンマルでパレスチナ人の子供が逮捕されたと発表しました。

ここ数時間のガザへのシオニスト政権の攻撃の継続

過去数時間で、シオニスト軍は停戦違反を続け、ガザ地区の様々な地域で新たな大規模な攻撃の波を開始しました。

南部のラファでは、イスラエル軍車両による激しい砲火が報告され、戦闘機もこの都市に対して数回の激しい攻撃を行いました。

ガザ市東部、特にシュジャイヤ地区のバグダッド通りでは、シオニスト軍が爆発物を積んだ装甲車両を爆破しました。

アッ・トゥッファフ地区とアッ・ゼイトゥーン地区でも、シオニスト政権の戦闘機がこれら二つの地区の東部地域を数回標的にしました。

ハーンユーニス東部ではシオニストの兵器による重砲撃が続いており、シオニスト軍はハーンユーニス東部のいくつかの住居を爆破しました。

また、イスラエルの軍艦もハーンユーニスの沿岸海域で大規模な発砲を行いました。一方で、ガザ市東部地域では少なくとも3回の連続した空爆も記録されています。