国境なき記者団：イスラエルはジャーナリストにとって最悪の敵

通信社アブナがアル・マヤディーンの報道を引用したところによると、シオニスト政権によるガザ地区に対する戦争とジェノサイドが始まって以来、この政権の名前はジャーナリストやメディア関係者の権利侵害国の筆頭に何度も挙がってきましたが、国境なき記者団は、世界中でジャーナリストが殺害されたことに関する本日発表された報告書の中で、世界中で60人のジャーナリストが職務遂行中、または仕事の性質上、この1年間に殺害されたと発表しました。そのほぼ半数がガザ地区でイスラエル軍によって暗殺されたとしています。

国境なき記者団は、「2024年12月1日から2025年12月1日までに殺害されたジャーナリストの数は、正規・非正規を問わず武装勢力や組織犯罪集団の犯罪行為により増加しており、実際、ジャーナリストは死んでいるのではなく、殺されている」と強調しました。

国境なき記者団の編集長であるアン・ボカンデ氏は、この状況はジャーナリストに対する憎悪の扇動と、それに伴う処罰の免除の結果であると述べました。「今日の真の課題は、各国政府がジャーナリストの保護に再び焦点を当て、彼らを標的にしないことです。」

この国際組織は、報告書の中でシオニスト政権をメディア関係者にとって最大の敵であるとし、次のように強調しました。「イスラエル軍はジャーナリストにとって最悪の敵であり、過去12か月間でパレスチナ自治区での職務遂行中に29人のメディア部門の職員を殺害しました。また、2023年10月のガザ戦争開始以来、この地域で少なくとも220人のメディア関係者が殺害されています。」

国境なき記者団の編集長は、「メディア関係者に対して犯罪を犯す者たちは、自分たちの犯罪を正当化するために彼らの名誉を傷つけようとしています。実際には流れ弾など存在せず、ジャーナリストは真実を世界に報告しているという理由で意図的に標的にされているのです」と述べました。