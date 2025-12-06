エジプト、シオニストの侵略停止におけるレバノンへの支援を強調

アブナ通信がアル・ナシュラウェブサイトを引用して報じたところによると、レバノンにおける最近の展開、特に停戦履行監視メカニズム委員会におけるレバノン代表団の団長として同国外交官を任命することに関する論争の中で、エジプトの外務大臣バドル・アブドゥル・アティ氏は、緊張緩和につながるあらゆる経路に対するカイロの支援を強調しました。

エジプト外務大臣は、レバノンのテレビ局LBCIとのインタビューで、「我々は、レバノンに対する侵略の脅威を取り除き、安定をもたらすあらゆる外交的・政治的経路を支持する」と述べました。

彼はさらに、「レバノンとテルアビブの間には昨年署名された停戦合意があり、レバノンはその条項を完全に順守している」と付け加えました。

このエジプト当局者は、「レバノン側は停戦合意の履行について完全に真剣であり、我々は緊張を緩和し、政府の計画を支援するための外交的経路に焦点を当てるために、アメリカ側と協力している」と強調しました。

注目すべきは、数カ月前から、アメリカの直接的な扇動により、エジプトがレバノン問題に介入していることです。以前、ヒズボラの武器使用を停止するという名目でレバノンの武器問題を扱う計画を提案していましたが、先週、カイロはレバノン人に対して威嚇的な口調を取り、レバノンのエジプト代表団は、アメリカとイスラエルの要求、特にヒズボラの武装解除に関する要求が満たされない場合、レバノンに対する危険なシナリオが計画されるだろうと警告しました。

しかし、エジプト外務大臣の新たな発言とレバノン支援の強調は、先週後半にレバノンの大統領府が、同国の元駐米大使であるシモン・カラム氏を、停戦履行監視委員会におけるレバノン代表団の団長に任命した後になされました。

前述の委員会の会合で、文民をレバノン代表団の団長に任命したことは多くの論争を呼び、特にシオニストたちは、これを関係正常化の一環として宣伝しようとしました。

レバノン筋は、先週水曜日の会合で、同国の代表団は敵との直接交渉を行わないという原則を順守したと報じました。

同筋は、「また、レバノン代表団にシモン・カラムという文民が参加することは、驚くべきことや予期せぬことではありません。なぜなら、昨年10月以来、アメリカ当局者は、レバノン当局が同国代表団への文民の参加と、レバノン人捕虜の解放や国境画定といった技術的な事項に停戦履行監視委員会の作業を拡大することに合意したと伝えていたからです。」と述べました。

占領政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相は、「この会合は、ヒズボラの武装解除後、レバノンとイスラエルの間の経済協力を強化するためのアイデアを策定する合意につながった」と主張しました。

ネタニヤフ首相のこれらの主張に対し、レバノンの有力筋はアル・ジュムフリヤ紙とのインタビューで、これらの主張を非難し、メカニズム委員会の会合では、テルアビブとの直接的な政治的または経済的な交渉、あるいは関係正常化に向けた措置は一切行われておらず、レバノン代表団に文民の団長を任命したことは、シオニストの要求に屈することを意味するものではないと述べました。