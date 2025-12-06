ガザへのシオニスト政権の攻撃による殉教者と負傷者の最新統計

アブナ通信がシャハブ通信を引用して報じたところによると、ガザ地区のパレスチナ保健省は新たな声明を発表し、昨年10月7日以降のシオニスト政権軍によるガザ地区への攻撃による殉教者と負傷者の最新統計を発表しました。

ガザ地区のパレスチナ保健省の発表によると、2023年10月7日から現在までに、シオニスト政権軍によるガザ地区への攻撃の結果、70,354人が殉教しました。

また、このパレスチナの医療機関は、この地域での戦争開始以来、シオニスト政権軍によるガザ地区への攻撃による負傷者の総数が171,030人に達したと述べました。

同省は、過去48時間で6人の殉教者の遺体が病院に搬送されたとも発表しました。1人が最近のシオニスト政権の攻撃で殉教しました。5人の殉教者の遺体も瓦礫の下から運び出されました。この期間に15人が負傷しました。

さらに数千人がガザ地区で行方不明のままで、瓦礫の下敷きになっています。

2025年10月11日に停戦が発効されて以来、これまでに367人が殉教し、さらに953人が負傷しました。また、この期間に624人の殉教者の遺体が瓦礫の下から運び出されました。