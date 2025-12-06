フィダン外相：ウクライナとガザでの停戦を要求する

アブナ通信がアナトリア通信を引用して報じたところによると、トルコのハカン・フィダン外相は本日土曜日、ドーハ・フォーラムでの演説で、トルコはガザの平和努力において自らの役割を果たす用意があると述べました。私たちは現在進行中の和平努力に貢献する用意があります。

トルコ外相はユーラシア地域における多くの課題に言及し、ウクライナ、ガザ、シリアの状況を修復するための努力がなされていると指摘しました。アンカラはウクライナとガザでの停戦を望んでいます。

ガザへの派兵の可能性についての質問に答えて、彼はさらに次のように述べました。トルコは自らの役割を果たす用意があります。私たちは現在進行中の和平努力を支援する用意があり、もちろん、誰もがこのプロセスを支持しています。

フィダン外相は、「国際安定化部隊」に関する現在の議論に言及し、その実施方法、特定の任務、および規則の枠組みはまだ検討中であると述べました。現場には特別な現実があるため、この部隊の任務について現実的であり、その微妙な点に注意を払う必要があります。

ロシアとウクライナの戦争に関して、フィダン外相はまた、次のように述べました。米国が不在の中で、ヨーロッパはより創造的で柔軟な解決策を必要としているようです。この戦争を終わらせる唯一の現実的な方法は、当事者を平和交渉に導くことであり、必要に応じて圧力をかけることだと私は信じています。もちろん、交渉は現在も続いています。