アブナ通信がスプートニクの報道として伝えたところによると、トランプ大統領のシリア担当特使であるトム・バラック氏は、ナショナル誌とのインタビューで、ドナルド・トランプ氏と米国務長官マルコ・ルビオ氏は、イランでの体制転換のいかなるプロセスも支持しておらず、むしろ地域的な解決策の達成を求めていると主張した。

彼はイランに対する米国の介入的な試みを認め、ワシントンはイランの体制を変えようと2度試みたが、結果を得られなかったと述べた。バラック氏は、これらの問題は地域諸国に委ねられるべきであり、そのような行動の方が賢明であると述べた。

バラック氏は、米国政府がテヘランとの合意に達することに関心を持っていると主張した。同時に、彼はイランとの合意に前提条件を設け、テヘランは真剣さを示し、地域の勢力への支援を停止すべきだと述べた。

シリアについては、米国はダマスカスとシオニスト政権の間で国境と安全地帯に関する合意、そしてその後の関係正常化に向けた動きについて、真の機会を見ていると述べた。

バラック氏はさらに、イラクの経験は米国の失敗した経験の一つであり、繰り返されるべきではないと付け加えた。この国への介入は、数十万人の殺害とイラクからの撤退で終わった。ワシントンはイラクで連邦制モデル、すなわちバグダッドの中央政府と石油が豊富な地域のクルド政権を実行した。これらの行動は、旧ユーゴスラビアで起こったように、分裂につながった。米国は3兆ドルを費やし、20年間という悲惨な歴史的期間に関与したが、何の成果も得られなかった。

彼は、イランは地域で起きた変化の後、ヒズボラ、ハマス、イエメンに関してだけでなく、イラクに対しても強い抵抗を示していると述べた。