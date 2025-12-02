ヘルツォグ：「ネタニヤフ氏の恩赦要請においてイスラエルの利益を考慮する」

アブナ通信がアル・マヤディーンを引用して報じたところによると、シオニスト政権のイサク・ヘルツォグ大統領は、同政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相からの恩赦付与の要請に対し、ネタニヤフ氏の行動が多くの人々を懸念させていることを強調しつつ、この決定において「イスラエルとイスラエル人の利益のみ」を考慮すると主張しました。

ヘルツォグ氏は、自身の事務所から発表された声明の中で、「暴力的な言説」が彼の決定を覆すことはないとし、恩赦要請は注意深く明確に検討されるだろうと付け加えました。

シオニスト紙「イスラエル・ハヨム」はこの件に関してネタニヤフ氏の恩赦要請を取り上げ、ネタニヤフ氏は表向きはヘルツォグ氏に「公益に基づき」恩赦を与えるよう求めているが、実際には恩赦と引き換えに司法改革が撤回されるという取引を提案していると付け加えました。

ネタニヤフ氏はこの要請の中で、恩赦によってシオニストの団結のために、さらには司法制度やメディアといった他の問題にも対処できるようになるだろうと約束しています。

同紙は、ネタニヤフ氏が追加問題の再検討に言及することで、事実上、司法改革を断念することを提案していると見ています。