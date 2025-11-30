なぜネタニヤフとカッツはシリア南部での紛争について沈黙しているのか？

アブナ通信がマアンを引用して報じたところによると、ヘブライ語メディアは、シオニスト政権の政界、特にベンヤミン・ネタニヤフ首相とイスラエル・カッツ戦争大臣が、シリア南部での最近の展開と、同地域での銃撃戦でシオニスト兵士6名が負傷したことについて沈黙を守っていると報じました。

この報道によると、共通の国境から11キロ離れたベイト・ジン地域でのシリア軍とシオニスト兵士との間の銃撃戦で、少なくとも6名のシオニスト兵士が重傷を負いました。この出来事はシオニスト政権にとって政治的および安全保障上の側面を持つにもかかわらず、ネタニヤフ首相とこの政権の戦争大臣はそれに対して何の反応も示していません。

シオニストメディアの報道は、ネタニヤフとカッツが、ダマスカスとテルアビブ間の安全保障協定の署名に努めているドナルド・トランプ米大統領の怒りを買わないために沈黙を守っていることを示唆しています。

イスラエル側の評価では、テルアビブはシリア南部で発生した出来事に関して情報面で不意を突かれたとし、シオニスト兵士の動きに関する情報漏洩の可能性についての懸念が生じているとされています。テルアビブの治安関係者は、シリアでの紛争拡大とさらなる戦線が開かれることの影響を懸念しています。