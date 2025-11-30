テルアビブ：「抵抗勢力に対する絶対的勝利」は不可能である

アブナ通信がアル・ナシュラウェブサイトを引用して報じたところによると、テルアビブ大学付属のシオニスト政権国内安全保障研究所は、その最新の安全保障状況に関する報告書において、1970年代からガザとレバノンでの複数の戦争期間、そしてイランとイエメンとの最近の紛争に至るまで、パレスチナ人およびアラブ人との紛争領域における大きな進展を考慮し、占領政権の軍事ドクトリンにおける基本的概念、特に勝利と決定的な勝利の概念の再構築を検討しました。

この報告書を作成したシオニスト政権軍の退役将軍であり、元軍事情報部門長官であるタミル・ハイマン氏は、占領政権の安全保障機構内の思想的変化を分析しました。これらの変化は、伝統的な手段が非国家武装集団に対する新しい戦争での決定的な軍事勝利にもはや効果的ではないという認識の高まりに基づいています。

この報告書によると、この認識は、軍事的な勝利ではなく、政治的勝利と戦略的勝利の概念へと注目を向けさせており、これは長く複雑な戦争でテルアビブが自らの意思を押し付ける能力における深い危機を反映しています。したがって、勝利の概念は、相手の完全な軍事的敗北と、戦争継続能力および意思の喪失に基づく伝統的な枠組みから脱却する必要があります。

報告書はさらに、新しい勝利の概念は、限定された目標の達成を意味し、敵が比較的結束を保つことができたり、その力の要素の一部を維持できたとしても、軍事作戦の終結をテルアビブ当局が正当化することを可能にするとしています。この勝利の概念の変化は、テルアビブが過去数十年にわたり戦ってきた領域が、もはや決定的な軍事勝利を許さないという事実の承認を反映しています。

シオニスト政権国内安全保障研究所は次のように強調しました。1970年代以来、テルアビブの政治当局は、過去のパレスチナ解放機構、そして現在のハマスやヒズボラのような非国家主体に対して軍が決定的な勝利を達成することを要求することを避け、代わりに、長期的な紛争や終わりのない消耗戦に巻き込まれることなく、達成可能な目標を設定してきました。

この報告書はまた、シオニスト政権の安全保障ドクトリンにおける深刻な内部危機を指摘し、テルアビブはもはや現代の戦争における完全な勝利を想像することができず、敵の破壊ではなく、安全保障状況の改善に基づく政治的な勝利の概念に依存していると述べています。もちろん、この変化は広範な戦略的影響をもたらし、努力を軍事的な決定性から外部の政治的取り決めへと向けさせ、テルアビブの力を一時的で不完全な力として描写しています。

報告書の著者は、この状況は、非国家主体時代においてテルアビブが軍事力の限界に直面していることを明らかにし、戦略的勝利は力のみによっては達成できないことを暗に認めていると説明しました。例えばガザでは、ハマスの継続的な政治的・社会的プレゼンスが、時間の経過とともにテルアビブのいかなる軍事勝利も浸食させています。

この報告書は、シオニスト政権の言説における勝利とは、軍事機構によって保証された結果ではなく、外部の取り決めと地域環境を再構築する能力に依存する長期的な政治的プロセスであると結論付けています。