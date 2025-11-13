レバノン議員、アメリカとイスラエルの拡張主義的目標について警告

アーブナー通信がカタールのアルジャジーラ・ネットワークを引用して報じたところによると、レバノン議会のヒズボラ会派の議員であるアリー・アル＝ミクダード氏は、アルジャジーラとのインタビューで、「我々は、レバノン南部だけでなく、地域全体を標的にしたアメリカとイスラエルの決定に直面している」と述べました。

また、アル＝クウワート・アル＝ルブナーニーヤ（レバノン軍団）党会派の議員であるナズィー・マティ氏も、このカタール・ネットワークに対し、「レバノン軍が国の防衛に責任を負うべきだ」と語りました。