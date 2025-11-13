イランに対する米国の新たな制裁

アーブナー通信の報道によると、米国財務省は本日水曜日、イランに関連する新たな制裁措置を公表しました。

米国財務省のウェブサイトはこれに関して、「本日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランの弾道ミサイルおよび無人航空機（UAV）の製造を支援するための複数の調達ネットワークを運営する、イラン、アラブ首長国連邦、トルコ、中国、香港、インド、ドイツ、およびウクライナを拠点とする32の個人および団体を制裁の対象とする」と主張しました。

同ウェブサイトの発表によると、ジョン・C・ハーリー米財務次官補（テロ・金融情報担当）は、「世界中で、イランは自国の核および通常兵器計画のための部品を調達するために金融システムを利用している！トランプ大統領の指示により、我々はテヘランの核の脅威を終わらせるためにイランに最大限の圧力をかけている」と主張しました。

ワシントンの主張は、イランがテヘランのミサイルおよびUAVプログラムは純粋に防衛的なものであり、その核計画も平和的であると繰り返し表明しているにもかかわらずなされています。

これは、過去数か月間、テヘランとワシントンの間の間接的な協議の最中に、米国と占領者であるシオニストが、あらゆる国際条約に反する行為でイランを攻撃したことに続くものです。