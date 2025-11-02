ガーリバーフ: すべての国際協定は承認のために議会に送られなければならない

Abnaの記者によると、メフディ・クーチャクザデは、本日（11月2日日曜）のイスラム諮問議会（マジリス）の公開会合での口頭での警告で次のように述べました。数日前、イランは国連のサイバー犯罪対策条約に署名しましたが、外務省の議会担当次官は私への電話で、その署名は私たちにこの条約の規定を遵守する義務を負わせる署名ではない、と述べました。しかし、それが社会で取り上げられ、政府の公式ウェブサイトや通信社で公表されるのはどういう意味でしょうか？

イスラム諮問議会のテヘラン代表は続けました。残念ながら、法律、さらには憲法さえも無視するという忌まわしい方法が国内で定着しつつあります。この無視は、機密性の高い役職への採用基準に関する議論から始まり、他の議論にも広がりました。

彼は述べました。今や状況は、彼らが非常に明確かつ公然と、我々は特定の国際条約に加盟したと発表し、議会は何も知らされていない、というところまで来ています。

クーチャクザデは強調しました。ガーリバーフ氏！あなたは議会の威信を守らなければなりません。契約が署名され、その署名は主要なものではないと代表者に説明されるとはどういう意味ですか？あなたは議長として、このような行為を阻止しなければなりません。

モハマド・バゲル・ガーリバーフは、この代表者の警告に応えて次のように述べました。議会の承認なしに海外で契約が締結された場合、それを追跡し、阻止することはすべての議員の義務ですが、すべての皆さんは、まず相手方と契約が締結され、その後、その協定が承認のために議会に送られることに注意してください。私はこの問題を追跡します。