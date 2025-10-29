シオニスト軍における「自殺企図」は自殺者数の7倍

アーブナー通信がアル・ナシュラを引用して報じたところによると、占領地で公表された公式報告書は、過去18か月間にシオニスト軍人の間で自殺企図の割合が急増したことを伝え、これはイスラエル軍における精神的危機の激化を示す前例のない兆候であるとしている。

この報告書は、クネセト調査情報センターが国会議員オフェル・カシフの要請により発表したもので、2024年1月から2025年7月までの間に279件の自殺企図を記録した。つまり、同期間中、自殺1件につき7件の自殺企図が発生したことになる。

報告書は、この現象に関する定期的なデータ収集が2024年に開始されたことに言及しており、公式統計によると、自殺企図の12%が「深刻」とされ、88%が「中程度」と見なされている。

また、報告書は自殺件数に関する長期的なデータを提供しており、2017年から2025年7月までに124人のシオニスト軍人が自殺したことを示している。そのうち68%が徴兵、21%が予備役兵、11%が常備軍の軍人であった。

報告書は、2023年以降の予備役兵の間での自殺件数の著しい増加に言及しており、これはイスラエルにおける年間総自殺者数における彼らの割合を増加させている。

この報告書に基づくと、シオニスト軍は軍人の間での自殺率に「憂慮すべき急増」を経験している。入手可能な情報によると、自殺を企図した軍人のうち、事故の2か月前に精神衛生士官に面会したのはわずか17%であり、これは軍部隊内でのフォローアップとサポートの弱さを示している。