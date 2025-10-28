トランプ氏、3期目の米大統領選挙への立候補を否定せず！

ABNA通信がロイター通信を引用して報じたところによると、ドナルド・トランプ米大統領は、3期目の大統領選への立候補の可能性を否定せず、「そうしたい」と述べている。これは、史上2番目に長い連邦政府機関閉鎖を終わらせるための圧力が強まる中で起こっており、数百万人のアメリカ人が食料支援を失う危険にさらされ、連邦職員は最初の全額の給与を受け取っておらず、頻繁なフライトの遅延が旅行のスケジュールを混乱させている。

しかしながら、トランプ氏は2028年の副大統領候補としての立候補という考えは否定した。これは、一部の支持者が憲法上の大統領の二期制限を回避する方法として提案していたものである。彼は、5日間のアジア歴訪中、クアラルンプールから東京へ向かうエアフォース・ワンの機内で記者団に対し、「私には禁止されていないが、私はそうしないだろう。それは非常に欺瞞的だと思うからだ。そうだ、それはあまりにも欺瞞的だから否定する。国民はそれを好まないと思う。それは正しくない」と語った。

3期目の大統領選への立候補の可能性について尋ねられたトランプ氏は、「そうしたい。私には最高の統計がある。この可能性を否定しないか？まあ、それはあなた方が私に言うべきことだ」とも述べた。

彼は、自身の副大統領であるJ.D.ヴァンス氏、そして国務長官のマルコ・ルビオ氏を強力な大統領候補として賞賛し、「もし彼らがチームを結成すれば、止められないだろう。本当にそう思う。我々には素晴らしいチームがあるが、民主党にはそれがない」と述べた。

アメリカ合衆国憲法修正第22条に基づき、いかなる者も二度を超えて大統領に選出されることはできない。トランプ氏の一部支持者は、彼が副大統領として立候補し、その後共和党の大統領が辞任することで再び権力を握ることができると提案している。しかし、法律専門家は、この行為は法的に受け入れられないと考えている。

トランプ氏は3月にCNBCに対し、再び立候補する可能性は「おそらくない」と述べていたが、その後、その可能性について「冗談を言っているわけではない」と強調した。

トランプ氏の新たな発言や主張は、アメリカ政府機関の閉鎖が3週目に入り、共和党と民主党が予算について依然として合意に達していない中でなされた。約140万人の連邦職員が依然として無給であり、多くのサービスが停止している。政権復帰以来、連邦職員の削減を目指してきたトランプ氏は、議会でのこの予算の膠着状態を利用して、さらなる削減と小型化の計画を推し進めている。