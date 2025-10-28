ABNA通信の報道によると、アレクセイ・デドフはロシアのタス通信とのインタビューで、ロシアとイランは、西側諸国によって引き起こされたイランの核計画に関する危機の解決のために継続的に連絡を取り合っていると発表した。

彼は、イランへの包括的な支持と、イランと西側諸国間の核紛争を解決するための長期的で外交的かつ政治的な解決策を見つけることを強調した。

在イランロシア大使は、欧州トロイカによる対イラン安保理制裁再発動の措置を、法的に手続き的にも「評価できない」とし、「国際社会において信頼できるいかなる国も、この圧力の影響を受けず、これらの制裁を遵守することはないだろう」と述べた。

イランの平和的な核計画は、1384年（2005年）以来、国際的な圧力下に置かれ、国連安全保障理事会は、同国の核活動に対応してテヘランに対する制裁を採択した。これらの制裁には、経済、銀行、輸出の制限、特にエネルギーと核産業分野での制限が含まれていた。 1394年ティール（2015年7月）のJCPOA合意署名後、イランの核計画の制限を条件として、これらの制裁の大部分が停止された。しかし、1397年オルディーベヘシュト（2018年5月）に米国がJCPOAから離脱した後、ワシントンは制裁を再発動し、イランに対する国際制裁を課す試みが行われた。

JCPOA合意の期限が終了した後、ヨーロッパと米国は、イランとの関係を正常化する代わりに、安保理のメカニズムと以前の決議を利用して、国連制裁を再発動しようとした。ロシアと中国は、これらの行動を違法で受け入れがたいものと見なしており、そのような圧力は他の国々に対して法的義務を生じさせないことを強調している。

国連安全保障理事会による対イラン核制裁は、1404年メフル7日（2025年9月29日）に再開された。この違法な措置は、核合意JCPOAにおける「スナップバック」メカニズムの発動と、安保理で制裁停止の延長に関する決議が採択されなかったことに続いて行われた。その結果、2015年に安保理決議2231に基づき解除されていた全ての以前の核制裁が再び適用された。

西側諸国によるこれらの敵対的な行動を受けて、イランは国際原子力機関（IAEA）との協力を停止し、カイロ協定も破棄すると発表した。