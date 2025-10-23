占領軍によるヨルダン川西岸への襲撃；エルサレム北部でパレスチナ人3人が負傷

通信社ABNAがアルジャジーラを引用して報じたところによると、シオニスト政権の兵士がヨルダン川西岸の様々な地域を襲撃しました。

パレスチナの情報筋は、シオニスト政権の兵士がヘブロン市、東ナブルス、およびヨルダン川西岸のトバスの地域を襲撃したと発表しました。

これらの情報筋は、占領下のエルサレム北部にあるカランディヤ難民キャンプの郊外でのシオニスト政権の攻撃により、パレスチナ人3人が負傷したことを報じました。

これらの情報筋は、同キャンプの入り口でパレスチナの若者と占領者との間で衝突があったことにも言及しました。

これに関連して、パレスチナ情報センター「ムアティ」は、2023年10月7日から2025年10月22日（ペルシャ暦30日メヘル）までに、ヨルダン川西岸全域で入植者による襲撃と攻撃が5,834件記録されたと報告しました。

この報告によると、今月（10月）だけで入植者による381件の攻撃が発生しており、これには直接的な物理的攻撃、財産の破壊、農地や農作物への侵入が含まれています。

同センターはまた、2023年10月の攻撃激化以来、入植者による攻撃の結果、パレスチナ人29人が殉教し、159人が様々な負傷を負ったと発表しました。

この報告では、入植者によるパレスチナ市民とその車両への発砲が693件、投石が692件記録されたことにも言及されています。

昨日、シオニスト政権のクネセトは、ガザ地区の沈静化に向けた努力が続く中で、ヨルダン川西岸の併合法案を最初の読会で可決しました。