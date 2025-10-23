革命の指導者：科学的革新と政治思想はアッラーメ・ナーイーニーの二つの際立った特徴であった

アフルル・ベイト通信（ABNA）の報道によると、アッラーメ・ミルザー・ナーイーニー師（彼に平安あれ）の国際会議の担当者との会合におけるイスラム革命最高指導者の発言が、今朝、コムにある同会議の会場で公表されました。

ハメネイ師は、この会合でアッラーメ・ナーイーニーを古代のナジャフのホウゼ（神学校）における科学的および精神的な高い柱の一人であると呼び、彼の個性の側面を説明する中で、次のように述べました。「専門的な観点から見ると、故ナーイーニー師の際立った特徴は、知的かつ科学的な秩序に基づいたウースール学（フィクフの原則）の構造化と、彼の強力で多数の革新です。」

革命の指導者は、優れた学生の育成をアッラーメ・ナーイーニーのもう一つの特徴として挙げ、次のように指摘しました。「彼をマルジャア（模範の源）の中でも例外的な人物にするもう一つの際立った特徴は、彼の政治思想の所有であり、それは貴重でありながら見過ごされている書物『タンビーフ・アル・ウンマ（ウンマの覚醒）』に反映されています。」

ハメネイ師は、専制政治に対抗するウィラーヤト（統治）に基づいたイスラム政府の樹立への信念を、アッラーメ・ナーイーニーの政治思想の柱の一つであると呼び、さらに次のように付け加えました。「故ナーイーニー師の政治思想によれば、政府とそのすべての責任者は、国家の監督下にあり、説明責任を負わなければならず、そのためには監視と立法のために選挙を実施することによる「マジュリス・エ・マブウサーン」（代議士会）の設立が必要であり、この議会の法律の有効性は、著名なファキーフ（イスラム法学者）および宗教科学者による承認にかかっています。」

彼は、アッラーメ・ナーイーニーが意図した枠組み、すなわちイスラム的で人民による政府の樹立を、現代の表現で「イスラム共和国」と呼び、ミルザーイー・ナーイーニー自身が『タンビーフ・アル・ウンマ』を回収した理由について、次のように述べました。「故ナーイーニー師とナジャフの学者たちが支持した立憲主義は、実際には公正な政府の樹立と専制政治の排除を支持するものであり、英国がイランで立憲主義の名の下に作り出したものとは異なっていました。それは、故シェイク・ファズロラ・ヌーリ師の絞首刑などの対立や事件につながりました。」

この会合では、ホウゼ（神学校）のディレクターであるアーヤトッラー・アアラフィ師が、アッラーメ・ナーイーニーの記念国際会議のプログラムと活動について報告しました。